لاعب القوة الجوية يوضح حقيقة طلبه لمغادرة عش الصقور

2020/01/26 | 13:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى لاعب الوسط محمد قاسم ماجد الانباء التي تحدثت عن مطالبته بالاستغناء من قبل ادارة القوة الجوية وتركه عش الصقور.وقال اللاعب في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “انا مرتبط بعقد مع القوة الجوية ولاصحة بمغادرة عش الصقور كونه يعيش افضل فتراته توج من خلاله التتويج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي والحصول على مركز الوصيف […]

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