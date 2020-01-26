الحزب الشيوعي الفلسطيني - صفقة القرن تطل برأسها من جديد

2020/01/26 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_الفلسطيني يا جماهير شعبنا المهمشين، تأبى إدارة ترامب والكيان الصهيوني وعملائهم في المنطقة الاعتراف بحق شعبنا الفلسطيني بالوجود، معتمدين في ذلك على تردي الواقع العربي والوضع الفلسطيني المزري الذي أوصلتنا إليه اتفاقيات أوسلو سيئة الصيت والانقسام الفلسطيني الفلسطيني الذي ساهم في تشتيت جهود شعبنا في مقاومة الاحتلال، وها هي أمريكا تعتمد على هذا الواقع الهجين لفرض إرادتها على إرادة شعبنا الفلسطيني بما سمي صفقة ال......

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