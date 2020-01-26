2020/01/26 | 14:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صادق السامرائي من قمقمَ , يُقمقم , والمفعول مقمقَم , وقمقمَ الشيئ: جمعه , وقُمْقُمْ: وعاء خرافي كان مَحبسا للعفاريت والشياطين.والمُراد بالقَمْقَمَة أن تجمع ما يحلو لك من الأشياء وحتى...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داء القمقمة!!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داء القمقمة!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).