الشلاحون وتك نعاليون والترسية وخنافس الروث والكجول ومصاصي الدم الاحزاب العراقية والمسؤولين

2020/01/26 | 14:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كرار حيدر الموسوي من المحزن حقّاً أن تغدو بغداد مدينة السلام عاصمة الرشيد مركزا لدولة مهترئة فاشلة فاسدة يحكمها الشفّاطون والعفاطون وكلهم من (الهتلية) و (السيبندية) والمخانيث والمسوفين والمماطلين والسرّاق...أكمل القراءة ←

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