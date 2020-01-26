فاجعة كربلاء تتكرر من جديد والمجتمع الدولي مدعو لإنقاذ شعب العراق من العصابات الإيرانية وحكومته

2020/01/26 | 14:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي آل سيد عكلة الموسوي كأني بفاجعة كربلاء ومقتل الحسين تتجدد في يوم العراق يوم السبت الخامس والعشرين من يناير ٢٠٢٠ حيث هاجمت جيوش وميليشيات عبيد الله بن زياد المدعو...أكمل القراءة ←

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