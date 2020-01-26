نائب عن صادقون: نقل الملف الأمني في 6 محافظات جنوبية للداخلية تمهيد لإبعاد الجيش عن مراكز المدن

2020/01/26 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

رأى النائب عن كتلة "صادقون" أحمد الكناني، الأحد (26 كانون الثاني 2020)، بان النقل الأمني...





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