القبض على متهم سرق 40 مليون دينار جنوب غربي بغداد

2020/01/26 | 14:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، القاء القبض على متهم سرق مبلغ من المال قدرة اربعون مليون دينار عراقي جنوب غربي العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاحد، إن “مفارز مكتب حي العامل التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره […]

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