مسرور بارزاني: سنطوّر أداء البيشمركة على أساس علمي وعصري

2020/01/26 | 14:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد على اجتماع خاص بالإصلاحات في وزارة البيشمركة، جرى خلاله بحث عدة ملفات بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني.وفي الاجتماع الذي حضره ايضا وزراء البيشمركة والداخلية والمالية، تم التأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات في وزارة البيشمركة ضمن برنامج الإصلاح الحكومي بما يشمل (قانون الإصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات في إقليم كوردستان – العراق).

وخلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء: "إن البيشمركة تمثل هوية لشعب كوردستان، وتضحياتها غدت مبعث فخر واعتزاز لشعب كوردستان والمجتمع الدولي".

وأضاف رئيس الوزراء "سنبذل كل ما في وسعنا، وبالإمكانات المتاحة، من أجل تطوير أداء قوات البيشمركة وإعادة تنظيمها على أساس علمي وعصري".

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