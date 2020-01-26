صراع حاد بين رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية . كيف سينتهي

2020/01/26 | 14:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اظهرت تفاصيل محضر اجتماع رئاسة مجلس القضاء ، الى ان هنالك صراع حاد بدأ يطفو على السطح بين القاضي فائق زيدان بصفته رئيس مجلس القضاء الاعلى وبين القاضي مدحت المحمود بصفته رئيس المحكمة الاتحادية العليا .وتشير الفقرة الثانية من محضر الاجتماع الى ان هنالك صراع واضح بين رئاسة مجلس القضاء ورئيس المحكمة […]

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