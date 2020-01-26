بالصور.. (زحف مليوني) في الناصرية لإسناد المتظاهرين

2020/01/26 | 14:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شهدت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، اليوم الأحد، "زحفاً مليونياً" باتجاه ساحة الاعتصام الرئيسية لإسناد المتظاهرين، بعد ما تعرضوا له من هجمات عنيفة من قبل قوات مكافحة الشغب أسفرت عن إصابة 51 متظاهراً بجروح متفاوتة.

وحصلت "الغد برس" على صور توثق حشوداً من أهالي الناصرية وهم يتوجهون إلى ساحة الاعتصام الرئيسية، ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

كانت مصادر طبية وشهود عيان أبلغوا "الغد برس" بإصابة 51 متظاهراً بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات مكافحة الشغب في مدينة الناصرية.

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