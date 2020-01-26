2020/01/26 | 14:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الاحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق تركيا، مساء الجمعة الماضي، إلى 35 شخصا.

وقال صويلو، في مؤتمر صحفي، "ارتفع عدد ضحايا الزلزال في شرق تركيا إلى 35 شخصا، 31 منهم في الإزيغ، وتم إنقاذ 45 آخرين من تحت الأنقاض".

وأضاف "6 مواطنون ما زالوا تحت الأنقاض في حي سورسورو بولاية الإزيغ"، مؤكدا استمرار الهزات الارتدادية في المنطقة.

وضرب، مساء الجمعة، زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، وتسبب في حالة من الفزع بين السكان في الازيغ حيث وقع الزلزال في المدينة الواقعة شرقي تركيا، قبل أن تعقبه هزة ارتدادية قوية نسبيا بقوة 5.4 درجات.

ويشارك حوالي 500 من فرق الإنقاذ من 28 مقاطعة تركية في عمليات البحث والإنقاذ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية التركية تعلن ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 35 قتيلا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية التركية تعلن ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 35 قتيلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).