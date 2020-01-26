الرئيس صالح يؤكد للحكيم ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة وإنجاز الإصلاحات

2020/01/26 | 14:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وتلبية مطالب الشعب المشروعة..يتبع

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