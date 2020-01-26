ضبط ادوية بشرية مخالفة للضوابط في جمرك بوابة البصرة

2020/01/26 | 14:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة الجمارك، اليوم الاحد، عن ضبط ادوية بشرية مخالفة في جمرك بوابة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "محطة جمرك بوابة البصرة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني قام بضبط حاوية حجم (٢٠) قدم محملة بأدوية بشرية مخالفة كونها وردت دون أوراق رسمية" .

واضافت في عملية منفصلة انه "تم اتلاف إرساليات (سكائر وادوية بيطرية ومواد موسومة وملابس مستعملة ومواد تجميل وسليكون تالف) في جمرك الشحن الجوي" .

اوضحت أن "عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض مع الجهات الساندة".

و أكدت انه "تم اتمام الإجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الجمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".

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