من أجل تحسين الأداء والحكم الرشيد في العراق، برنامج تكامل يدعم قضائي الحمدانية وتلكيف

2020/01/26 | 14:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24_ جميل الجميل ضمن برنامج تحسين الاداء والحكم الرشيد في العراق – تكامل- الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID عقدت جلستي استماع في ديوان قائممقامية قضاء تلكيف وقائممقامية قضاء الحمدانية لفريق نافذة الاستجابة الواحدة وبحضور اعضاء فريق النافذة من مكاتب واقسام ديوان محافظة نينوى ومدراء دوائر قضاء تلكيف البلدية ،الماء، المجاري ومدراء …

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