منى زكي تثير ضجة بسبب ما حدث بينها وبين مطرب مهرجانات

2020/01/26 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثارت الفنانة منى زكي الكثير من الجدل بين متابعيها وجمهورها بعد نشرها فيديو لمغني المهرجانات حسن شاكوش، عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابها الشخصي بـ”إنستغرام”.

وظهر شاكوش في الفيديو وهو يغني مهرجان “بنت الجيران” الشهير، الذي حقق ملايين المشاهدات على “يوتيوب”، وقال قبل تقديمها موجهًا رسالة لمنى: “سندريلا الشاشة المصرية اللي أنا شخصيًا حسن شاكوش بموت فيها، الأستاذة منى زكي، حسن شاكوش بيحبك وبيهديلك الأغنية دي”.

وأعادت منى نشر الفيديو معلقة عليه بقولها: “شكرًا يا حسن أوي أنا كمان بحب أغانيك وصوتك والأغنية دي أحلى هدية”، وأضافت مستخدمة جملة شهيرة كانت ترددها في فيلم “أبو علي”: “شكرًا يا أبو علي كل الشكر”.

ولقي ما فعلته منى تساؤلات كثيرة من جمهورها حول إعجابها بأغاني المهرجانات التي تحاول نقابة الموسيقيين منعها من الظهور بدعوى تخريبها للذوق العام، واعتبر الكثيرون أن هذا دعم منها لمطربي المهرجانات ضد نقابة الموسيقيين، وهو ما دعاها لحذف الفيديو سريعاً من خاصية القصص المصورة.

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