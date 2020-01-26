2020/01/26 | 14:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الجمعية النموذجية للنحاليين العراقيين في ديالى، الاحد، عن انتاج نحو100 طن من العسل خلال العام الماضي 2019.وقال رئيس الجمعية علوان المياحي في تصريح لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى،ان” ديالى انتجت خلال العام الماضي 2019 نحو 100 طن من العسل الطبيعي في عموم مناطقها وهي كمية منخفضة في الانتاج قياسا بالسنوات الماضية”.واضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ديالى تنتج نحو 100 طن من العسل خلال عام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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