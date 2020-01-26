لقطات من تظاهرات كاسحة في البصرة

2020/01/26 | 14:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتسحت مدينة البصرة في عمق جنوب العراق اليوم تظاهرات كبيرة نددت بالفساد والاحزاب والتيارات الدينية كافة .واظهرت الوجه الحقيقي الحضاري لمدينة تمثل ابرز واجهات العراق نحو العالم عبر التاريخ الحديث لقطات من البصرة

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