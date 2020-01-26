2020/01/26 | 14:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلت القائمة الأولية التي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من تواجد للصافرة العراقية ضمن قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم.وسيقام كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني ولغاية الثامن عشر من شهر كانون الأول 2022 بمشاركة 32 منتخباً من القارات الست.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غياب الصافرة العراقية عن مونديال 2022 وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غياب الصافرة العراقية عن مونديال 2022) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غياب الصافرة العراقية عن مونديال 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).