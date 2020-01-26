2020/01/26 | 14:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنانة اللبنانية ​ماريتا الحلاني​ تستعد لتصوير فيديو كليب أغنية جديدة لها بعد 10 أيام.الأغنية لم تصدر بعد، وتحمل الدراما، وبعيدة عن أجواء الرقص، الأغنية من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ.وتتولى المخرجة ليال راجحة مهمة إخراج الكليب.ولم تحدد ماريتا تاريخ اصدار الأغنية بسبب انتظارها ما سيؤول إليه الوضع في لبنان .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماريتا الحلاني تستعد لتصوير أغنيتها الجديدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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