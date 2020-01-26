2020/01/26 | 14:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلن وزير التجارة و رئيس لجنة التسويق العليا محمد هاشم العاني، اليوم الأحد، عن انتهاء الموسم التسويقي لمحصول الشلب للموسم الحالي 2019-2020 وبنجاح متميز.وقال الوزير العاني، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “تم إنهاء الموسم التسويقي لمحصول الشلب للموسم الحالي 2019-2020 بنجاح متميز”، مبينا أنه “تزامنا مع الموسم […]

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