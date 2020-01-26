جامع تابع للتيار الصدري في الديوانية يدعو لوقفة احتجاجية مساء اليوم

2020/01/26 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

دعا جامع الإمام علي في الديوانية التابع للتيار الصدري، الأحد (26 كانون الثاني 2020)، إلى وقفة احتجاجية مساء اليوم في المحافظة، احتجاجاً على ’’التدخل الأمريكي’’ في العراق.

وذكر بيان مقتضب للقائمين على الجامع تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ستكون لنا وقفة احتجاجية مساء اليوم الاحد، في اماكن صلوات الجمعة المركزية في عموم المحافظات ضد التدخل الامريكي وادواتهم، وضد الاساءة الممنهجة التي يتعرض لها الزعيم مقتدى الصدر، حسب تعبيرهم".

وكان التيار الصدري، قد دعا، في وقت سابق من اليوم، الى تظاهرة ضد السفارة الامريكية وضد من وصفهم بـ "المتجاسرين" على زعيم التيار مقتدى الصدر.

وذكر التيار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "الاخوة الاحرار الوطنيون ممن يرفضون الاحتلال الأمريكي وغيره، ندعوكم اليوم الأحد 26 كانون الثاني، الى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأمريكية، واذنابها ممن تجاسروا على رمز الوطن مقتدى الصدر".

وأضاف، أن "التظاهرة تكون في اماكن صلوات الجمعة بالمحافظات، بينما النجف قرب مجسرات ثورة العشرين، في الساعة السادسة مساءً".

بغداد اليوم-نينوى

استخرج فريق طبي في مستشفى السلام بمحافظة نينوى، الاحد (26 كانون الثاني 2020)، بعملية نادرة، كتلة شعر من بطن مريضة بلغ وزن الكتلة 1 كيلو غرام.





وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريقاً طبياً في قسم العمليا

بغداد اليوم - بغداد

اتخذت إدارة مطار بغداد الدولي، الأحد (26 كانون الثاني 2020)، سلسلة من الإجراءات الوقائية للمسافرين القادمين من الصين إلى البلاد.

وقالت الإدارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الإدارة اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية لل

بغداد اليوم-ذي قار

كشف مصدر طبي، الأحد (26 كانون الثاني 2020) حصيلة المصابين بالرصاص الحي ومسيل الدموع من المتظاهرين في أحداث الناصرية.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن "حصيلة المواجهات في ذي قار اليوم وصلت لـ 50 جريحا بطلق نا

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