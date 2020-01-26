لجنة برلمانية: قانون المحكمة جاهز للتصويت

2020/01/26 | 14:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، أهمية الاسراع بتشريع قانون المحكة الاتحادية الجديد.

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