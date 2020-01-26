صالح والسيد الحكيم يشددان على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة

2020/01/26 | 14:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، مع رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، آخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلاد.

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