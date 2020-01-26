هروب عاشقين.. إلغاء حفل زفاف بعد اختفاء والد العريس ووالدة العروس

2020/01/26 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في واقعة فريدة من نوعها ألغي حفل زفاف في الهند بعد اختفاء والد العريس ووالدة العروس فيما يعتقد أنه هروب عشيقين.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أن العروسين، وهما من ولاية كجرات في أقصى غرب الهند، كانا يتطلعان إلى عقد قرانهما في فبراير بعد طول انتظار لكن الحفل أرجئ بعد أن اختفى والد العريس -48 عاما- ووالدة العروس –46 عاما– قبل أحد عشر يوما من الحفل.ووالد العروس -هو تاجر أصواف- اختفى من منزله في منطقة كاتارجام بمدينة سورات، بينما شوهدت والدة العروس آخر مرة وهي تغادر منزلها في نافاساري.ويعتقد أهل العروسين أن كيوبيد الحب أيقظ مشاعر عشق قديمة بينهما ليقررا الهرب.



وقال قريب للعائلتين إن والد العريس ووالدة العروس كانا يعرفان بعضهما البعض إذ كانا يعيشان في نفس المنطقة، فيما أكد أصدقاء مقربون منهما أنهما كانا على علاقة قبل أن يختفيا.

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