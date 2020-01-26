الصدريون يطعنون محمد الصدر في ظهره بعبادتهم لمقتدى الذيل الإيراني

2020/01/26 | 14:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صلاح المعموري سجل محمد الصدر في حياته مواقف خالده من غير الممكن التشكيك بها اوتغييبها فقد كان قائد رسالي الهم مشاعر الامة وخط لها مسار الاصلاح والهداية واسس منهج قويم...أكمل القراءة ←

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