2020/01/26 | 14:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الاحد، أن الوزارة نفذت العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة، للتصدي لفيروس كورونا الجديد، كما أشار إلى أن المملكة لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس.وقال، إن السعودية قامت بتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض في منافذ الدخول للمملكة، حيث يتم حصر الرحلات القادمة مباشرة من الصين، والمسافرين القادمين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولتين خليجيتين تعلنان خلوهما من كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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