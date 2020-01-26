العراق: مواجهات جديدة بين المحتجين وقوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي

2020/01/26 | 14:45 - المصدر: فرانس 24

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بعد مقتل أربعة محتجين السبت، استخدمت قوات الأمن العراقية الأحد الرصاص الحي لتفريق متظاهرين في العاصمة وجنوب البلاد لليوم الثاني على التوالي، ما أثار مواجهات عنيفة مع المحتجين العازمين على مواصلة حراكهم.

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