إدارة مطار بغداد تتخذ سلسلة من الإجراءات الوقائية للمسافرين القادمين من الصين

2020/01/26 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتخذت إدارة مطار بغداد الدولي، سلسلة من الإجراءات الوقائية للمسافرين القادمين من الصين إلى البلاد.

بيان لمطار بغداد ذكر، أن الإجراءات تشمل الفحص الطبي الوقائي للتأكد من عدم إصابة المسافرين بفيروس “كورونا”، مشيرا الى أن الإجراءات تجري بالاتفاق والتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة العراقية، حيث تم الايعاز للجهات المعنية والمختصة بذلك في المطار بإجراء الفحص الطبي الوقائي من فيروس “كورونا” لجميع الأشخاص القادمين الى العراق من الصين.

وأضاف البيان، أن إدارة المطار تبذل جهودا كبيرة في تقديم جميع التسهيلات والامكانات امام الفرق الطبية والتي باشرت عملها عبر منفذ مطار بغداد الدولي أمام الرحلات القادمة من الصين باتجاه العراق.

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