مصدر يكشف لـ”العهد نيوز” أسباب الانتشار المكثف للقوات الأمنية على الطريق الدولي غربي الأنبار

2020/01/26 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار انتشار امني غير مسبوق للقوات الامنية بصنوفها المختلفة على الطريق الدولي السريع.وقال المصدر، في حديث لـ”العهد نيوز”، اليوم الاحد، إن “القوات الأمنية من الجيش والشرطة وافواج الطوارئ وبقية صنوف الاجهزة الامنية الاخرى مسنودة بقوات من الحشدين الشعبي والعشائري انتشرت وبشكل كثيف عند […]

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