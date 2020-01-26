2020/01/26 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك، إتلاف عدد من الأرساليات المخالفة لضوابط الاستيراد في كمرك الشحن الجوي.وقالت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاحد، ان “تفاصيل الأرساليات التي تم اتلافها وهي /سكائر و ادوية بيطرية ومواد موسومة وملابس مستعملة ومواد تجميل وسليكون/ تالف مشيرة الى أن “عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مختصة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط ادوية بشرية مخالفة في كمرك بوابة البصرة واتلاف ارساليات مخالفة في الشحن الجوي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط ادوية بشرية مخالفة في كمرك بوابة البصرة واتلاف ارساليات مخالفة في الشحن الجوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).