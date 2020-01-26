شاهد : رهف السعودية تفاجئ متابعيها بصورة جريئة

2020/01/26 | 14:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ بعد غيابها عن التغريد لفترة طويلة، فاجأت الشابة السعودية اللاجئة في كندا، رهف القنون، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بصورة جريئة.ونشرت رهف، البالغة من العمر 19 عاما، صورتين لها، واحدة ترتدي فيها النقاب، والثانية بملابس البحر على الشاطئ، مع وشم على ذراعها، وعلقت: “أكبر تغيير في حياتي..من إجباري على ارتداء النقاب والتحكم […]

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