الصين: إنتاجنا من الغاز بلغ 178 مليار متر مكعب عام 2019

2020/01/26 | 14:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الصين، اليوم الأحد، أن إنتاجها من الغاز الطبيعي بلغ 178 مليار متر مكعب عام 2019.وذكرت وكالة أنباء “شينخوا” نقلا عن بيانات رسمية من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية، أن “الصين شهدت نمواً أسرع في إنتاج الغاز الطبيعي، إذ أنتجت الصين حوالي 177.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2019، بزيادة 11.5

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