للقهوة فوائد قبل ممارسة الرياضة... تعرف عليها

2020/01/26 | 14:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت دراسة علمية أجريت مؤخرا إن للقهوة تأثيرا إيجابيا وفعالا على الجسم، موكدا أيضا أهمية شرب القهوة قبل ممارسة التمارين الرياضية اليومية لما لها من فوائد صحية مفيدة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا".

ونُشرت دراسة علمية في "المجلة الدولية للتغذية والتمرينات الرياضية"، جاء فيها أن الرياضيين الذين يتناولون فنجانا من القهوة قبل الشروع في ممارسة تمارينهم الرياضية اليومية تمكنوا من حرق 15% من معدل السعرات الحرارية لمدة تصل إلى 3 ساعات بعد انتهائهم من التمارين، وذلك بالمقارنة بالذين لم يفعلوا ذلك واكتفوا بأخذ الأدوية المخصصة لسرعة الحرق.



وخلال اليوم وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين بدأوا يومهم بشرب القهوة تمكنوا من حرق 72 سعرا حراريا مقارنة بالآخرين الذين لم يفعلوا ذلك".

وهذه هي الفوائد التي أوردتها الدراسة لتناول القهوة قبل ممارسة التمارين الرياضية:

زيادة اليقظة

يساعد تناول القهوة صباحا وقبل ممارسة التمارين الرياضية على زيادة اليقظة ومعدل التركيز، فالكثير منا لا يدرك أهمية التركيز أثناء ممارسة الرياضة لأنه يقلل أولا من خطر الإصابة وبالتالي سيمكنك من الحفاظ على لياقتك البدنية بشكل صحيح.

تخفيف الآلام

تناول القهوة يساعد الجسم على التخلص من آلام العضلات الناتجة عن ممارسة التمرينات الرياضية، لذلك يفضل تناول القهوة قبل بدء التمرينات لضمان التخلص من آلام العضلات المزعجة، وذلك وفقا لدراسة أجريت في جامعة إلينوي الأمريكية.

التخلص من التوتر

تمنحك القهوة الساخنة قبل ممارسة الرياضة شعورا كبيرا بالنشاط وتخلص الجسم من التوتر وتمد الجسم والعضلات بطاقة هائلة تجعله يستغرق وقتا أطول في ممارسة التمارين دون تعب.

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