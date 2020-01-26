الصدر يكشف سبب وقف دعمه للتظاهرات ويتحدث عن موقف لـ

2020/01/26 | 14:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، سبب إيقاف دعمه للمحتجين، فيما دعا أنصاره لعدم التظاهر اليوم بسبب الهجمة الامريكية ضده، حسب قوله.وقالت صفحة صالح العراقي المقربة من الصدر: "اتفهم عواطفكم الجياشة ازاء الهجمة الامريكية ضد سماحته، الا انه ينهاكم عن التظاهر لاجل ذلك حتى لا ننجر الى فتنة داخلية".ونقل العراقي عن الصدر قوله: "انني اذ اوقفت الدعم الايجابي والسلبي ان جاز التعبير انما اردت ارجاع الثورة الى مسارها ورونقها الاول لا الى معاداتها"، مشيرا الى انه "ان لم يعودوا فسيكون لنا موقف اخر لمساندة القوات الامنية البطلة والتي لابد لها من بسط الامن لا الدفاع عن الفاسدين بل من اجل مصالح الشعب ولاجل العراق وسلامته".وأضاف: "لن نسمح للفاسدين بركوب موجها لاسيما من سارعوا الى تصريحات لصالح الثورة ما ان ظنوا اننا ابتعدنا عنها..ولن نبتعد انما لا نريد ان تسوء سمعتها".

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