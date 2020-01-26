النزاهة: 3 عمليات بحق “فاسدين” وتوقيف 7 منهم

2020/01/26 | 14:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكُّن ملاكاتها في نينوى من تنفيذ ثلاث عمليات ضبط في المحافظة، مبينة أن تلك العمليات أسفرت عن ضبط وتوقيف (7) متهمين.الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن تلك العمليات، إلى أن … Readmore

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