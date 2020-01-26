الرئيس صالح والحكيم يشددان على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وبما يسهم في تحقيق آمال الشعب العراقي

2020/01/26 | 14:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم المستجدات الامنية والسياسية.وقال بيان رئاسي ان الجانبين شددا على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وبما يسهم في تحقيق آمال الشعب العراقي ويلبي مطالبه المشروعة … Readmore

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