إرتفاع اصابات متظاهري الناصرية وحرق سيارة للشرطة

2020/01/26 | 15:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفاد مصدر طبي، بارتفاع عدد المصابين في تظاهرات اليوم الاحد في مدينة الناصرية الى 75 مصابا بطلق ناري.

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