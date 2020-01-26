التيار الصدري ينفي ترشيح جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء

2020/01/26 | 15:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى التيار الصدري، الانباء المتداولة بشأن ترشيح سفير العراق في بريطانيا جعفر محمد باقر الصدر، لتولي منصب رئيس الوزراء.

وأكد القيادي في التيار حاكم الزاملي في تصريح، ان الانباء التي تحدثت عن ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة والمؤقتة، غير صحيحة، ولا توجد اية نية لمثل هذا الأمر، مضيفا ان أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، تم تقديمهم الى رئيس الجمهورية برهم صالح، من قبل بعض الاطراف والجهات، ليقوم بتكليف واحد منهم للمنصب.

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