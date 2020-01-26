ظاهرة عراقية جديدة.. من هو

2020/01/26 | 15:16 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



يشارك الكثير من طلاب العراقيين في التظاهرات باعتبارها واجبا وطنيا للدفع نحو التغيير والإصلاح، لكن ضياع العام...

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