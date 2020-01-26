محكمة أمن الدولة الأردنية: تهم القيام بأعمال إرهابية ومحاولة الالتحاق بتنظيمات متشددة والترويج لأفكارها بحق 3 أشخاص

2020/01/26 | 15:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمّان- وكالات وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، تهم “القيام بأعمال إرهابية ومحاولة الالتحاق بتنظيمات متشددة والترويج لأفكارها” بحق ثلاثة أشخاص.وذكر القضاء الأردني أن اثنين من المتهمين الثلاثة تورطا بالتنسيق لتنفيذ عملية طعن ثلاثة سياح أجانب وثلاثة أردنيين من … Readmore

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