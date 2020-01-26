ارتفاع الصادرات الايرانية الى العراق عبر منفذ مهران الحدودي

2020/01/26 | 15:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المدير العام لجمارك ايلام روح الله غلامي ، أن حجم الصادرات الايرانية عبر منفذ مهران الحدودي مع العراق قد ارتفع بنسبة 35 بالمائة خلال العشرة اشهر الاخير وحتى يوم 20 من الشهر الجاري .ونقلت وكالة مهر، عن غلامي قوله إن “محطة مهران الحدودية مع العراق قد صدرت 1.829 مليون طن من البضائع الى […]

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