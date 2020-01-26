بالفيديو.. متظاهرو الناصرية يسحبون بـ(القوة) الناطق باسمهم من خط النار

2020/01/26 | 15:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، فيديو يظهر قيام المتظاهرين في محافظة ذي قار بسحب المتحدث باسم متظاهريّ عدد من المحافظات الجنوبية علاء الركابي، من على الطريق الدولي السريع، بعد أن فتحت قوات مكافحة الشغب نيران أسلحتها باتجاه المتظاهرين.

وبحسب الفيديو الذي اطلعت عليه "الغد برس"، فقد قام المتظاهرون بسحب الركابي رغم إرادته إلى مكان بعيد عن الخطوط الأولى المواجهة لقوات مكافحة الشغب، ومن ثم أركبوه في سيارة انطلقت به إلى مدينة الناصرية.

جدير بالذكر أن الناشط علاء الركابي، هو الأوسع جماهيرية ويعد ممثلاً للمتظاهرين في محافظات ذي قار، والديوانية، والمثنى، وهو الذي أعلن قبل أسبوعين مهلة السبعة أيام والتي عُرفت باسم "مهلة الناصرية، ومن ثم نظم الاعتصام على الطريق الدولي السريع في الناصرية، وتتردد عليه وفود من متظاهريّ بعض المحافظات الجنوبية.

كما أعلن صباح اليوم الأحد، عن تصعيد جديد يتمثل بـ"مسيرة كبرى" تنطلق من المحافظات الجنوبية سيراً على الأقدام إلى العاصمة بغداد لتطويق المنطقة الخضراء.

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