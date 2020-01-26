قتيلان و7 جرحى بإطلاق نار داخل حانة في ولاية كارولينا

2020/01/26 | 15:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت شرطة ولاية كارولينا الشمالية، جنوب شرقي أمريكا، اليوم الاحد، بمقتل شخصين واصابة سبعة اخرين بحادث إطلاق نار داخل حانة في الولاية.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس"، عن تود هاردي، المحقق في الولاية، أن "الحادث وقع في إحدى الحانات بمدينة هارتسفيل، بمقاطعة دارلينغ كاونتي، وتسبب بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين".

وقال هاردي إنه "سيتم في وقت لاحق اليوم، الإدلاء بمزيد من المعلومات حول حادثة إطلاق النار".‎

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