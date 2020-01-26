2020/01/26 | 15:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. نقابة الأطباء تشارك المتظاهرين احتجاجاتهم في الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/26 | 15:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. نقابة الأطباء تشارك المتظاهرين احتجاجاتهم في الديوانية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. نقابة الأطباء تشارك المتظاهرين احتجاجاتهم في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).