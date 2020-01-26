ممثل مغربي يثير الجدل بصورته المركبة على لوحة (المسيح)

2020/01/26 | 15:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نشر الممثل المغربي سعيد باي على حسابه في انستغرام، صورة مركبة تتضمن وجهه على لوحة سالفاتور موندي (مخلص العالم) للرسام ليوناردو دافينتشي، التي تعتبر بورتريه للنبي عيسى، ما عرض الممثل للكثير من الانتقادات.

وكتب باي تحت الصورة "أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله "، إلا أن بعض المعلقين انتقدوا الصورة مع ذلك، فكتب أحدهم" لا، لم يكن عليك أن تضع وجهك مكان وجه المسيح..



حرام تحديد ملامح الأنبياء..أنت تبحث عن الضجة..



عار عليكم التطاول على الدين".

واتهم معلق آخر الفنانين بـ"الابتعاد عن الدين كلما تعمقوا في العفن (يقصد الفن)".

وسبق لسعيد باي أن شارك في أزيد من 20 فيلما أجنبيا يتحدث عن المسيح عليه السلام، كفيلم "لقاء مع الرب" و فيلم "موسى".

لكنه تعرض سنة 2015 مع مجموعة من الفنانين لتهديدات بالقتل من طرف مجهولين، بسبب مشاركته في فيلم "ابن الرب".

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