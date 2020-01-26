القبض على ثلاثة اشخاص يتاجرون بالأعضاء البشرية في نينوى

2020/01/26 | 15:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القاء القبض على ثلاثة اشخاص بينهم امرأتان يتاجرون بالأعضاء البشرية في الجانب الايسر من مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مكتب مكافحة اجرام ابي تمام التابع لمديرية مكافحة اجرام نينوى ومن خلال جمع المعلومات والبحث والتحري وبعد اخذ موافقات قاضي التحقيق المختص، يتمكن من القاء القبض على ثلاثة متهمين يتاجرون بالأعضاء البشرية بينهم امرأتان في احياء الزهراء والتحرير بالجانب الايسر من مدينة الموصل".

واضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة ٥ من قانون الاتجار بالبشر رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٢".

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