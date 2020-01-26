2020/01/26 | 15:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قالالتيار الصدري، في بيان له، "إلى الأحرار الوطنيون ممن يرفضون الاحتلال الأمريكي وغيره..



ندعوكم اليوم الأحد إلى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأمريكية وأذنابها ممن تجاسروا على رمز الوطن القائد السيد مقتدى الصدر ".

مشيرا الى أن "الوقفة الاحتجاجية تلك ستكون عند الساعة السادسة مساء في أم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زمــان ومكـــان جــديـــدين .. ودعــوات احتجــاجيــة صدريــة جديــدة !!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زمــان ومكـــان جــديـــدين .. ودعــوات احتجــاجيــة صدريــة جديــدة !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).