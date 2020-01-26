نينوى.. اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية

2020/01/26 | 15:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القاء القبض على ثلاثة اشخاص بينهم امرأتان يتاجرون بالأعضاء البشرية في الجانب الايسر من مدينة الموصل بمحافظة نينوى.وقالت الوزارة في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “مكتب مكافحة اجرام ابي تمام التابع لمديرية مكافحة اجرام نينوى ومن خلال جمع المعلومات والبحث والتحري وبعد اخذ […]

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