بعد تسريبات عن محاولات لـ”ملئ فراغ الصدريين في الاعتصامات”.. الصدر يهاجم الحكيم دون تسميته: لا تركبوا موجتها

2020/01/26 | 15:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، دعوات أنصاره للتظاهر كما أعلنوا في بيانهم ضد السفارة الأميركية، ملوحًا إلى عدم سماحه للفاسدين بركوب موجة التظاهرات بعد انسحابه منها، في إشارة ضمنية إلى بعض القوى السياسية التي تريد بكوبها ومن بينها الدعوة التي أطلقها القيادي في تيار الحكمة بليغ أبو كلل بدعم […]

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