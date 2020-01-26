سائرون: الكتل اتفقت على تقديم شخصية مستقلة ليست بعيدة عن الوسط السياسي

2020/01/26 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، إن الكتل السياسية اتفقت على تقديم شخصية مستقلة ليست بعيدة عن الوسط السياسي لمنصب رئيس الوزراء.

وأوضح الزيادي في تصريح، أن القوى ستقدم شخصية الى رئيس الجمهورية تحظى بالمقبولية من قبل الجميع.

وأضاف، أن حسم منصب رئيس الوزراء سيتم الأسبوع الحالي، رافضا الكشف عن اسم الشخصية لحين تقديمه إلى رئيس الجمهورية رسميا.

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